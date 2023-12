Doppelmord in Prag an Vater und Tochter: Polizei riegelt Wald ab

Prag (Tschechien) - Kaltblütiger Doppelmord in einem Wald in Tschechiens Hauptstadt! 250 Beamte durchkämen das Gebiet, Bürger dürfen den Forst nicht betreten.

Das berichteten mehrere tschechische Medien, unter anderem das Boulevardblatt " blesk ". Direkt am Freitag habe die Suche bereits begonnen. Seit Dienstagmorgen durchkämme die Polizei den Wald.

Polizeibeamte fanden die beiden Toten am Freitagnachmittag im Wald von Klánovice in Prag. Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr Schüsse gehört. Bei den Toten soll sich um einen 32-jährigen Mann und dessen zwei Monate alte Tochter handeln.

Polizisten in Prag sind seit mehreren Tagen auf der Suche. (Symbolbild) © Dana Kesnerova/XinHua/dpa

Das Motiv hinter der grausamen Tat sei laut den Ermittler unklar, heißt es in einem weiteren Bericht von "blesk".

Ob es sich um ein zufälliges Treffen handelte oder der Mörder den beiden Opfern gefolgt war, könnten die Ermittler noch nicht beantworten, heißt es.

In dem Bericht wird über Rache als Motiv spekuliert, da dem Mann offenbar mehrfach in den Kopf geschossen wurde. Ein weiteres schockierendes Detail des Mordes: Die nur zwei Monate alte Tochter wurde wohl im Kinderwagen erschossen.

Die Anteilnahme in der Stadt ist groß. Seit Samstagnachmittag bringen die Menschen Blumen oder Plüschtiere an den Ort des Geschehens oder an den Waldrand, um des kleinen Mädchens zu gedenken, heißt es im Bericht der Zeitung.

Bilder von der Suchaktion im Wald zeigen vermummte und bewaffnete Einsatzkräfte.

Laut einem Sprecher der Polizei, der von "blesk" zitiert wurde, sind 250 Polizisten im Einsatz. So sagte der Sprecher der Zeitung nach: "Der Wald ist im Moment gesperrt. Wir versuchen, jeden Hinweis zu finden."