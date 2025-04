Doppelmord von Bad Nauheim: Mutmaßlicher Schütze gefasst - brisante neue Details bekannt

Bad Nauheim - Nach dem Doppelmord im hessischen Bad Nauheim am vergangenen Samstag hat sich der mutmaßliche Todesschütze jetzt der Polizei gestellt. Außerdem wurden brisante neue Details bekannt.

Der mutmaßliche Todesschütze von Bad Nauheim, der zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat, wurde geschnappt. © Helmut Fricke/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen handele es sich um einen 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der am Montagmorgen bei der Polizeistation Großauheim festgenommen und am heutigen Donnerstag dem Amtsgericht Friedberg vorgeführt wird.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ umgehend Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen.

Wie die Staatsanwaltschaft Gießen mitteilt, räumte der Mann in einer Vernehmung ein, die beiden Tatopfer erschossen zu haben. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Brisant ist vor allem das vermutete Tatmotiv: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Racheakt handelt.