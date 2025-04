Drei Tote im Westerwald: Polizei fahndet nach einer Person, Ort abgeriegelt

Nach dem Fund dreier Leichen im rheinland-pfälzischen Westerwald ermittelt die Polizei mit Hochdruck. © Thomas Frey/dpa

Jedes Auto, das in den Ort hinein- oder hinausfahren wolle, werde kontrolliert, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Für die Bevölkerung gebe es keine konkrete Gefahr, betonte ein Polizeisprecher. Dennoch bittet die Polizei darum, in der Region rund um die Gemeinde Weitefeld keine Anhalter mitzunehmen.

Die Leichen wurden am Sonntag in einem Wohnhaus in der Westerwald-Gemeinde entdeckt. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte aus.

Man gehe von einem "Kapitaldelikt" aus, das sich in den frühen Morgenstunden ereignete, hieß es weiter.