Ehemann vergiftet: Frau nach vier Jahren wegen Mordes gefasst

Torrii Fedrick (43) wurde nun wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt. © Bildmontage: 123rf/zeferli, THOMAS COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Torrii Fedrick (43) wurde vor etwa einer Woche des vorsätzlichen Mordes und der schweren Körperverletzung schuldig gesprochen, nachdem sie ihren Mann, Phil Fedrick (†40), im September 2021 getötet hatte.

Wie People berichtet, wurde sie zu einer lebenslangen Haftstrafe im US-Bundestaat Georgia verurteilt.

Bereits im November 2022 wurde sie laut MSN erstmals verhaftet, nachdem eine Autopsie an der Leiche des Verstorbenen durchgeführt worden war. Dabei wurde ein Gift, das vor allem in Frostschutzmitteln verwendet wird, in seinem Körper entdeckt.

Obwohl der Mord bereits vor vier Jahren stattfand, konnte die 43-Jährige erst jetzt für die Tat verantwortlich gemacht werden, denn auch ihre Kinder haben ihre ursprünglichen Aussagen zurückgezogen.

Zunächst hatten die Sprösslinge gesagt, dass sie ihren Vater gesehen hätten, wie er eine tödliche Mischung des Giftes trank. Später stellten sie klar, dass das nicht der Fall war.