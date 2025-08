Ehepaar vor den Augen ihrer Kinder ermordet: Polizei macht Täter ausfindig

Alles in Kürze

Cristen Brink (†41) und ihr Ehemann Clinton (†43) waren stolze Eltern von drei Kindern. © Facebook/Cristen Brink

Wie Fox News berichtet, ereignete sich die schreckliche Tat vergangenen Samstag im "Devil's Den"-Nationalpark in Arkansas.

Das Ehepaar und deren Kinder waren gerade wandern, als der Sohn namens David von einem unbekannten Mann attackiert wurde.

Während der Vater sich auf den Angreifer stürzte, brachte Cristen ihre beiden Töchter in Sicherheit und kehrte anschließend zurück, um ihrem Mann zu helfen.

Der Täter tötete beide Elternteile, die Kinder konnten rechtzeitig fliehen und die Polizei verständigen.

Die Beamten leiteten eine Suchaktion ein und konnten den 28-jährigen Täter namens Andrew James McGann am Mittwoch in einem Friseursalon in Springdale verhaften, wie TMZ berichtet. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die Verhaftung.

McGann wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt. Er wird derzeit ohne Kaution im Gefängnis von Washington County festgehalten. Welchen Grund er für die entsetzliche Tat hatte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.