Er fühlte sich von Netflix-Serie inspiriert: 15-Jähriger bringt seine Mutter um

Die Polizei wurde über ein verschicktes Snapchat-Bild informiert. (Symbolbild) © 123RF/jovannig

Wie People in Bezug auf verschiedene Lokalportale berichtete, wurde Reed R. Gelinskey am Dienstag festgenommen, nachdem die Polizei einen Notruf erhalten hatte, wonach Gelinskey ein Bild einer toten Frau per Snapchat versendet haben soll.

Als die Beamten am Wohnhaus des Jungen ankamen, soll der 15-Jährige ihnen blutverschmiert und mit einem Küchenmesser in der Hand entgegengekommen sein.

"Er sagte den Polizisten, dass sie ihn töten sollen, und verkündete: 'Sie ist tot' und 'Sie ist tot wegen dem, was ich getan habe'", heißt es in der Anklageschrift.

Umgebracht habe er sie, indem er ihr eine Hantel auf den Kopf geschlagen habe. Anschließend sei das Messer zum Einsatz gekommen.

Gelinskey wurde sofort festgenommen.

Doch was hatte den Jugendlichen zu einer derartig brutalen Tat bewegt?