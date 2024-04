Er glaubte, sie wolle Geld von ihm haben: Mann erschießt Taxi-Fahrerin!

In einem Dash-Cam-Video aus Halls Taxi ist zu sehen, wie die 61-Jährige von dem Rentner mit einer Waffe bedroht wird.

Die Uber-Fahrerin tauchte - ebenfalls verwirrt und nicht wissend, was vor sich ging - vor dem Haus des Rentners auf und fragte nach dem Geld. Somit kam es zur tödlichen Konfrontation.

Der 81-jährige William Brock hatte an jenem Tag mehrere Anrufe von Telefonbetrügern erhalten, die ihm sagten, er müsse Tausende US-Dollar Lösegeld für die Freilassung eines Verwandten zahlen, der im Gefängnis sitze.

Wie TMZ berichtet, spielte sich das tragische Ereignis am 25. März vor dem Haus des Rentners in Clark County im US-Bundesstaat Ohio ab.

Die Tragödie spielte sich vor dem Haus von William Brock (81) in Ohio ab. © Clark County Sheriff's Office

Laut Angaben der Polizei versuchte Hall, in ihr Fahrzeug zu steigen und zu fliehen. Brock schoss jedoch auf sie und verletzte sie damit tödlich. Dies ist in dem Clip nur noch aus dem Off zu hören.

Der Rentner wurde kurze Zeit später verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Er habe keinen Grund gehabt, auf die Frau zu schießen, da sie keine unmittelbare Bedrohung für ihn darstellte, sagte die Polizei zur Begründung.

Brock hingegen hält sich selbst für unschuldig: Er habe nur geschossen, weil er glaubte, die Frau arbeite mit jemandem zusammen, um Lösegeld von ihm zu fordern. Er habe die Taxifahrerin aufgrund der merkwürdigen Anrufe für eine Betrügerin gehalten.

Das Unternehmen Uber bekundete Anteilnahme an Halls Tod. Die Mitarbeiterin habe lediglich einen Auftrag in der offiziellen App angenommen und sei damit ihrer Arbeit nachgekommen. Das Konto, das die Fahrerin bestellt hatte, wurde mittlerweile von der Plattform gelöscht.

Die Telefonbetrüger, die Loletha in den Tod schickten, konnten bislang weder identifiziert noch ausfindig gemacht werden.