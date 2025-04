Ermordet im Traumurlaub: Alessandro (†42) zerstückelt in Koffer aufgefunden

Was ist nur mit Alessandro geschehen? In der kolumbianischen Stadt Santa Marta wurde die zerstückelte Leiche des Italieners in einem Koffer gefunden.

Santa Marta (Kolumbien) - Horror in der Karibik. In der kolumbianischen Stadt Santa Marta wurde die zerstückelte Leiche eines italienischen Touristen gefunden. Was ist nur mit Alessandro geschehen?

Alessandro Coatti (†42) wurde grausam ermordet. © LinkedIn/Alessandro Coatti Der Molekular-Biologe aus Italien wollte ein paar schöne Tage in der Karibik verbringen, stieg im Hostel "Marovi" in der historischen Innenstadt von Santa Marta ab, wurde am Freitag dort von einem Taxi abgeholt. Dann verliert sich seine Spur. Nun die schreckliche Gewissheit. Wie das Portal Infobae berichtet, wollen Anwohner gesehen haben, wie zwei Männer den Koffer am Straßenrand deponierten. Als die Zeugen den Koffer öffneten, fanden sie Alessandros abgeschlagenen Kopf und seine Arme. Am Montag holten sie dann Alessandros Torso aus dem trüben Wasser des Flusses Manzanares, eingewickelt in Müllsäcke, nur seine schwarzen Boxershorts hatte er noch an, berichtet die Zeitung "Hoy Diario del Magdalena". Mord Mutmaßlicher Dreifachmörder wegen versuchten Totschlags vorbestraft Es steht ohne Frage fest: Der Italiener starb eines gewaltsamen Todes und wurde dann zerstückelt. Die Ermittler gehen von einer geplanten Tat aus, möglicherweise mit einer symbolischen Botschaft, berichtet "Hoy Diario" weiter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Schock in Santa Marta: Tourist grausam ermordet