Ex-Frau im Wald ermordet: Polizei ermittelt auf Hochtouren - Motiv gibt Rätsel auf

"Die Ermittlungen laufen. Es werden intensiv die Hintergründe geprüft und aufgeklärt", sagte ein Polizeisprecher.

Der 59 Jahre alte Verdächtige hatte selbst am Samstagmorgen die Polizei angerufen und gesagt, dass er seine Frau getötet habe. Die aktuellen Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die Frau erschossen worden sei. Die Lübecker Mordkommission habe die mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt.

Das Amtsgericht Lübeck hat gegen den Türken, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, einen Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der Haftbefehl wurde auch mit Fluchtgefahr begründet. Der 59-Jährige sitzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Lübeck.