Ex-Freundin mit Kopfschüssen getötet und dann verbrannt: Täter verurteilt!

Köln - Für den heimtückischen Mord an seiner Ex-Freundin hat das Kölner Landgericht am Donnerstag einen 37-jährigen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Kölner Landgericht hat den 37-jährigen Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. (Symbolbild) © Volker Hartmann/dpa

Die Richter sahen es in dem Revisionsprozess als erwiesen an, dass der Angeklagte die Frau Ende 2020 in Köln mit zwei Kopfschüssen tötete und ihre Leiche anschließend verbrannte.

In einem ersten Prozess zu dem Fall hatte das Landgericht den Angeklagten wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil aber aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung an das Kölner Landgericht zurückverwiesen.

"An der Täterschaft des Angeklagten besteht für die Kammer kein Zweifel", sagte der Vorsitzende Richter und verwies auf zahlreiche Indizien, unter anderem DNA-Spuren des Angeklagten an der Tatwaffe sowie Schmauchspuren an seiner Hand und Hose.

Die Verurteilung wegen heimtückischen Mordes begründete das Gericht damit, dass der Angeklagte die "Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Gesinnung" ausgenutzt habe, als er die 31-Jährige durch die offene Beifahrertür oder das geöffnete Beifahrerfenster von hinten erschossen habe.

Die Tat sei als "zielgerichtetes, organisiertes Handeln" zu bewerten.