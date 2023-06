Familiendrama in der Lausitz: Rentner tötet Frau und zündet sich selbst an

Kroppen - Schockierendes Familiendrama in der Lausitz: In dem an der Grenze zu Sachsen gelegenen Dorf Kroppen zwischen Ortrand und Thiendorf hat ein Rentner offenbar erst seine Frau getötet, sich anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. Im Leipziger Brandverletztenzentrum kämpfen die Ärzte um das Leben des 67-Jährigen.