"Faulpelz"-Sohn massakriert eigene Eltern - Ihre Millionen erbt er trotzdem

Dieses Verbrechen beschäftigt Großbritannien. Ein Mann, der seine eigenen Eltern mit zwei Messern regelrecht niedergemetzelt hat, kann sich auf Millionen aus dem Nachlass der Toten freuen. Das berichten nun die Zeitungen "Daily Mail" und "The Sun".

Als Nachbarn am 30. September 2009 aus dem Haus von Familie Croyton am Stadtrand von London markerschütternde Schreie hörten, schauten sie nach dem Rechten. Sie fanden das Lehrerehepaar Barry (61) und Elizabeth (60) Dighton in einer Lache voller Blut.

Daniel, das einzige Kind des Paares, wurde auf dem Dachboden entdeckt, wie er sich eine Zigarette zu Ende rauchte. Der damals 35-Jährige zeigte sich geständig, sprach von einem Streit, der "außer Kontrolle geraten" sei.

Seine Eltern wollten an diesem Tag in den Urlaub fahren, schilderte der damals 35-Jährige später vor Gericht. Gegen Mittag habe er noch verkatert im Bett gelegen und mit der Katze gespielt. Daraufhin habe ihn seine Mutter zur Rede gestellt und einmal mehr verlangt, dass er sich endlich einen Job suchen müsse.

Daraufhin sah Daniel rot.