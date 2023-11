Fettleibiger Mörder kommt frei, weil er im Gefängnis keine Diät machen kann

Weil ein wegen Mordes verurteilter Italiener im Gefängnis in kurzer Zeit immer dicker wurde, darf er aus gesundheitlichen Gründen seine Strafe im Hausarrest verbüßen. (Symbolbild) © 123rf.com/kimberrywood

Dimitri Fricano, 35 Jahre alt, 200 Kilogramm schwer, stammt aus Biella in Italien und saß seine Haftstrafe bislang im Knast in Turin ab. Ein Gericht hatte ihn wegen Mordes an seiner damaligen Freundin, Erika Preti (†25), verurteilt.

Als das Paar 2017 Urlaub auf Sardinien machte, regte sich die junge Frau auf, weil ihr Freund das Bett im Hotelzimmer vollkrümelte. Im Streit stach er 57 Mal mit einem Brotmesser auf seine Partnerin ein und schlachtete sie regelrecht ab, berichtet die New York Post.

Nun werde Fricano nach nur einem Jahr Haft aus dem Gefängnis entlassen, weil ein Turiner Gericht entschieden hat, dass das sehr kalorienreiche Essen in der Gefangenen-Einrichtung schädlich für seinen Gesundheitszustand sei und ihn töten könnte, berichtet Corriere Torino.

Die Ärzte wiesen auch darauf hin, dass bei Fricano ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehe und er eine spezielle, kalorienarme Diät einhalten muss, die das Gefängnis nicht anbieten könne.

Als der Mann 2019 verurteilt wurde, habe er 118 Kilo auf die Waage gebracht. Aufgrund der Corona-Pandemie trat er seine Haftstrafe aber erst im April 2022 an. Seitdem stieg sein Körpergewicht auf rund 200 Kilo.