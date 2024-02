Folterbesessene Sadistin bittet Polizei um eine Sache, damit sie nicht länger leidet

Abingdon (England) - Es war der Moment, in dem eine Sadistin in England selbst leiden musste.

Nach ihrer Verhaftung im August vergangenen Jahres sollte die mutmaßliche Alleintäterin auf dem Revier befragt werden. Während sie auf die Ermittler wartete, die Hände mit Handschellen am Rücken gefesselt, habe sie ruhig und entspannt ausgesehen, berichtet Daily Mail . Doch trotzdem quälte die Frau offenbar etwas ...

Scarlet Blake soll von Folter besessen sein. Zum Töten inspiriert habe die Frau aus Abingdon aber die True-Crime-Dokumentation "Don't F*** with Cats" des Streaming-Portals Netflix . Das Opfer: Jorge Carreno (†30). Der Ingenieur beim Autohersteller BMW wurde im Juli 2021 ermordet. Unter dringendem Tatverdacht: Die 25-jährige Blake.

Weil die mutmaßliche Mörderin während des Verhörs unter Entzugserscheinungen litt, bat sie zwei anwesende Polizisten um Nikotinpflaster. (Symbolbild) © 123rf.com/andreypopov

Denn am achten Tag der Verhandlung am Oxford Crown Court am Dienstag wurde mitgeteilt, dass Blake später alle Fragen der Polizei zum Tod von Carreno mit "kein Kommentar" beantwortete.

Vor Gericht wurde außerdem bekannt, dass sie sich nach ihrer Festnahme geweigert habe, die PIN ihres Handys herauszugeben und dass sie zudem mehrere Monate vor dem Mord an dem Ingenieur live streamte, wie sie eine Katze sezierte und anschließend in einem Mixer pürierte.

Herauskam auch, dass sie das Verbrechen gegenüber einer früheren Geliebten, die in den USA lebt, gestanden haben soll. Die Frau namens Ashlynn Bell wandte sich fast zwei Jahre nach Carrenos Tod nach einem Streit mit Blake an die Polizei und behauptete, ihre frühere Gespielin habe ihr gegenüber das Verbrechen gestanden.

Die zuständige Staatsanwältin erklärte am Dienstag, Blake sei am Tattag auf der Suche nach einem Opfer wie eine "Räuberin" durch die Straßen von Oxford gestreift.

Schließlich sei sie auf Carreno gestoßen, lockte ihn an eine abseits gelegen Stelle, schlug mit einer Wodkaflasche auf seinen Kopf, erwürgte ihn und warf seinen Körper in einen Fluss, weshalb die Ermittler ursprünglich von Tod durch Ertrinken oder Selbstmord ausgingen.