Frau (†28) vor Augen ihrer vier Kinder getötet? Festnahme in Großbritannien

Glückstadt - Nach einem Tötungsdelikt an einer 28-jährigen Frau in Glückstadt ( Schleswig-Holstein ) ist der Polizei ein internationaler Fahndungserfolg gelungen.

Der Mann (26) sitzt nach seiner Festnahme in Auslieferungshaft. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Der 26-jährige Tatverdächtige konnte bereits in der vergangenen Woche in Großbritannien festgenommen werden, teilte die Polizei Itzehoe am Freitag mit.

Aktuell befinde sich der Beschuldigte noch in Auslieferungshaft im Ausland. Nach einer ersten Vernehmung in Itzehoe war der Tatverdächtige Anfang Februar zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte.

Nach weiteren Ermittlungen der Mordkommission wurde der Mann, der zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg gelebt hatte, dann aber am 8. März in Großbritannien aufgegriffen.

Die Hintergründe der Tat dürften in der persönlichen Beziehung zwischen Täter und Opfer zu suchen sein, hieß es im Polizeibericht weiter.

Die Beamten waren am 1. Februar kurz nach Mitternacht zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo sie in einer Wohnung die tote Frau fanden.