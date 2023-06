05.06.2023 17:41 914 Frau in Wohnwagen erschlagen und Leiche sexuell missbraucht: So lautet das Urteil

Mord-Prozess in Frankfurt am Main: Eine Frau wurde in einem Wohnwagen erschlagen, die Leiche wurde sexuell missbraucht - am Montag wurde das Urteil gesprochen.

Frankfurt am Main - Eine 40-Jährige wurde brutal erschlagen - in dem Prozess vor dem Landgericht Frankfurt um den Mord an der wohnsitzlosen Frau wurde am heutigen Montag das Urteil gesprochen. Im Dezember 2021 wurde in einem Wohnwagen in Frankfurt-Ostend eine erschlagene Frau aufgefunden. (Symbolbild) © Montage: 123RF-philipus, Skolimowska/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Der Angeklagte, ein 39 Jahre alter Marokkaner, wurde schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Landgericht ging vom Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebes aus und entsprach dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Marokkaner hatte die 40 Jahre alte Frau im Dezember 2021 laut Urteil in einem Wohnwagen im Frankfurter Ostend mit einer abgebrochenen Türklinke erschlagen. Mord Nach tödlichen Schüssen auf 35-jährigen Hells Angel: Zwei mutmaßliche Schützen identifiziert Nach ihrem Tod kam es noch zu sexuellen Handlungen an der Leiche. In dem seit Ende März laufenden Verfahren hatte der Angeklagte den Vorwurf zu relativieren versucht. Die Schwurgerichtskammer glaubte ihm jedoch nicht und ging auch von seiner vollen Schuld- und Steuerungsfähigkeit aus. Es liege keine krankhafte Alkoholabhängigkeit vor. Das Opfer starb an einem offenen Schädelhirntrauma. Die Leiche der Frau wurde wenig später von einem Passanten entdeckt.

Die Polizei kam durch DNA-Spuren am Körper der Toten auf die Spur des mehrfach vorbestraften 40-Jährigen, der zu dieser Zeit in einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Wohnwagens lebte. Aktualisierte Fassung: Montag, 5. Juni, 17.41 Uhr (Erstveröffentlichung: 6.03 Uhr).

