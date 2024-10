Schraubenzieher-Attacke nach Keks-Streit? Hotelangestellte stirbt nach Angriff durch Teenager!

England - Eine Frau, die in einem Hotel für Asylsuchende arbeitete, wurde von einem Teenager mit einem Schraubenzieher attackiert und erlag nun ihren schweren Verletzungen.

Der brutale Angriff mit dem Schraubenzieher ereignete sich an einem Bahnhof. (Symbolbild) © 123RF/serjio74

Der 27-jährigen Rhiannon Skye Whyte wurde auf dem Weg nach Hause an einem Bahnhof in England in den Hals gestochen.

Nach ihrer Schicht im Vier-Sterne-Hotel am Sonntag um 23 Uhr wollte sie den Zug um 23.21 Uhr erreichen, doch wenig später alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er sie bewusstlos aufgefunden hatte.

Wie The Sun berichtet, wurde Whyte im Krankenhaus an lebenserhaltende Geräte angeschlossen, verstarb jedoch leider drei Tage später.

Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde am Sonntagabend kurz nach der Tat festgenommen. Es wird vermutet, dass es im Hotel zuvor einen Streit um eine Packung Kekse gegeben hatte.