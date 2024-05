30.05.2024 11:50 6.042 Brutaler Mord am Strand: Mann sticht Frau nieder

Nach dem Mord an einer Frau in England am Freitag ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Von Janina Rößler

England - Ein verdächtiger Mann wurde festgenommen, nachdem er am Freitag eine Frau in Bournemouth getötet haben soll. Am Strand von Bournemouth geschah der Mord an Amie Gray (†34). © dpa/Andrew Matthews Der 20-jährige Verdächtige wird beschuldigt, die 34-jährige Amie Gray am Strand der englischen Kleinstadt erstochen zu haben, berichtet The Sun. Die tragische Tat ereignete sich gegen 23.45 Uhr. Der Verdächtige soll Amie, die mit einer weiteren 38-jährigen Frau unterwegs war, angegriffen und niedergestochen haben. Amie Gray starb noch am Tatort, die andere Frau, deren Name nicht genannt wird, liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Mord Werdende Mutter in Badewanne getötet - Freund sticht 37-mal zu "Die Ermittlungen gingen in den vergangenen Tagen zügig voran und führten nun zu einer Festnahme in London (...) wegen des Verdachts auf Mord und versuchten Mord", so die Polizei. Die Angehörigen werden über die Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten. Außerdem bitten die britischen Behörden weiterhin um Hinweise.

Titelfoto: dpa/Andrew Matthews