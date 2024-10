Freund im Koffer erstickt – Frau muss jetzt mit lebenslanger Haft rechnen!

Sarah Boone (47) wurde am Freitag des Mordes schuldig gesprochen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Am vergangenen Freitag wurde Sarah Boone (47), die auf "nicht schuldig" plädiert hatte, des Mordes schuldig gesprochen.

Wie The Mirror berichtete, erzählte Boone den Geschworenen, sie habe um ihr Leben gefürchtet, nachdem sie Jorge Torres (†42) in den Koffer gesteckt hatte. Sie gab zudem an, kurz zuvor Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein.

Zunächst berichtete sie den Ermittlern jedoch, dass das Paar an jenem Tag im Februar 2020 in ihrem Haus im US-Bundesstaat Florida Verstecken gespielt habe und gedacht hätte, es wäre lustig, wenn Torres in den Koffer steigen würde. Beide hatten getrunken und Boone entschied sich kurzerhand, schlafen zu gehen, in der Annahme, "ihr Freund würde schon alleine aus dem Koffer herauskommen".

Am nächsten Morgen wachte sie auf, bemerkte das Fehlen ihres Freundes und erinnerte sich, dass er noch im Koffer war. Als sie den Reißverschluss öffnete, fand sie ihn bewusstlos vor.