Geständnis: Erst Mitbewohner mit Axt erschlagen, dann Pizza ausgeliefert

Der Angeklagte, der sich zwischenzeitlich nach Tschechien abgesetzt hatte, wurde rund sechs Wochen nach der Tat in Kassel in Haft genommen.

Das Opfer habe zu der Zeit mit dem Angeklagten in einem Zimmer in Kassel gelebt. Später soll er die Leiche zerteilt und in der Nähe des Herkules sowie auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau (Buga) an der Fulda versteckt haben.

Der Mord-Prozess gegen den 29-jährigen Bulgaren wird vor dem Landgericht Kassel geführt. © Swen Pförtner/dpa

Der Angeklagte schilderte das Tatgeschehen anders. So sei es zu dem Angriff mit der Axt nicht am 7., sondern erst am Morgen des 8. Juni gekommen. Das Opfer habe auch nicht geschlafen, stattdessen sei der Tat ein Streit vorausgegangen, sagte der 29-Jährige, für den eine Dolmetscherin übersetzte.

Er habe befürchtet, sein Mitbewohner könne ihn mit einem Messer töten. Deshalb habe er die Axt genommen und zweimal auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Die Mordwaffe habe er schon länger in dem Raum gelagert, da er sich bedroht gefühlt habe.

Aus Angst vor einer Strafverfolgung habe er nicht den Krankenwagen gerufen und das Zimmer zunächst abgeschlossen. Er gab zudem an, in den Stunden vor der Tat Alkohol und verschiedene Drogen wie Cannabis und Fentanyl konsumiert zu haben.

In den Stunden nach der Tat habe er zunächst Pizza ausgeliefert. In der Nacht auf den 9. Juni habe er dann die Leiche zunächst zum Buga-Gelände gebracht. Aus Angst davor, der Leichnam könnte identifiziert werden, trennte er dann den Kopf und die Extremitäten ab und versteckte sie am Essigberg in der Nähe des Herkules.