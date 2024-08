Nach 20 Jahren auf der Flucht: Mordverdächtiger arbeitet als Polizist!

Der flüchtige Mordverdächtige wurde nach 20 Jahren Suche endlich gefunden: Er arbeitete als Polizist! (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Der flüchtige Kriminelle, der seit fast zwei Jahrzehnten auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher in Ohio stand, wurde bei der Arbeit als Polizist in seiner Heimatstadt in Mexiko aufgespürt - und in Gewahrsam genommen, berichtet die New York Post.

Antonio Riano (72), der seit 2004 wegen der Erschießung des 25-jährigen Benjamin Becarra gesucht wird, wurde am 1. August in Mexiko festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatte Riano Becarra am 19. Dezember 2004 nach einem Streit im US-Bundesstaat Ohio erschossen.

Riano sei einem Barkeeper in der Kneipe zu Hilfe gekommen, nachdem dieser Becarra zum Verlassen des Lokals aufgefordert habe, weil er dort Wochen zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen sei, so die Beamten damals.