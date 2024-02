Gewaltverbrechen! Junge Frau tot in Werkstatt für Menschen mit Behinderung gefunden

Oberhausen: Auf dem Gelände einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung wurde eine tote Frau entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. (Symbolbild) © Franz-Peter Tschauner/dpa

Nach dem Fund der Leiche einer 22-Jährigen auf dem Gelände einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Oberhausen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

Bei der Obduktion sei festgestellt worden, dass die junge Frau durch Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Jill McCuller (38) am heutigen Donnerstag.

Die junge Frau war bereits am Dienstag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie üblich nach ihrer Arbeit in der Werkstatt nach Hause zurückgekehrt war. Die Polizei suchte nach ihr und fand schließlich am frühen Mittwochmorgen ihre Leiche. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.