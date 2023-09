Grausam: Mutter betäubt Töchter (5, 15) mit Schlaf-Gummibärchen und erschießt sie kaltblütig - Knast

Veronica Youngblood (38) tötete ihre beiden Töchter grausam. Die Tat war von langer Hand geplant. © Montage: 123rf/edmond77, Fairfax County Police

Die Details des grausamen Doppelmordes lassen niemand kalt.

Weil sie es nicht ertragen konnte, dass Sharon (†15) und Brooklyn (†5) lieber bei ihrem Vater wohnen wollten, wurde Veronica Youngblood (38) zur Mörderin.

Ein Gericht in den USA sah es als erwiesen an, dass Youngblood am Abend des 5. August 2018 ihren beiden Töchtern erst Gummibärchen mit dem Schlafmittel Melatonin verabreichte, nur um sie dann zu erschießen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Zuerst richtete die Killerin die kleine Brooklyn mit einem gezielten Kopfschuss hin. Die 5-Jährige war sofort tot. Der 15-jährigen Sharon schoss Youngblood hingegen in Rücken und Brust. Im Todeskampf gelang es Sharon noch den Notruf zu wählen, konnte mit letzter Kraft sagen, was die eigene Mutter ihr soeben angetan hatte. Der Teenager starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Besonders perfide: Unmittelbar nach den Todesschüssen rief Youngblood auch noch bei ihrem Ex-Mann Ron in Missouri an, sagte ihm, wie sehr sie ihn hasse, und dass sie soeben seine Kinder getötet habe.

Veronica Youngblood wurde noch in derselben Nacht festgenommen. In einer ersten Vernehmung räumte die Kinder-Mörderin ihre grausame Tat ein. Die Tatwaffe, eine Pistole, kaufte die damals 33-Jährige neun Tage vor dem Doppelmord. Nach der Tat habe sie vorgehabt sich selbst richten zu wollen, behauptete sie.