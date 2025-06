Grausame Familientragödie: Mann (†) ermordet Eltern, tötet Hunde und schießt Beamten ins Gesicht

Normangee (USA) - Schrecklicher Zwischenfall in einer US-amerikanischen Kleinstadt: Im Bundesstaat Texas hat ein 38-jähriger Mann (†) am vergangenen Wochenende seine eigenen Eltern umgebracht! Auch die beiden Hunde seines Vaters erschoss der Täter, ehe er auch die alarmierten Beamten ins Visier nahm. Am Ende richtete er seine Waffe auf sich selbst.