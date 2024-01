19.01.2024 16:03 999 Grausame Messerattacke: Mann (59) tötet Lebensgefährtin (†84) und reagiert unerwartet

In einer Wohnung in Alheim-Niederellenbach hat ein 59-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen seine 84-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet.

Von Maximilian Hölzel

Alheim-Niederellenbach - In einer Wohnung in Alheim-Niederellenbach (Osthessen) hat ein 59-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen seine 84-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet. Im osthessischen Alheim-Niederellenbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ereignete sich am frühen Freitagmorgen ein schreckliches Tötungsdelikt. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen soll sich die grausame Tat gegen 5 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Heinebacher Straße abgespielt haben.

Unmittelbar nach der tödlichen Messerattacke ging der Mann zu einer ebenfalls im Haus wohnenden Person und erzählte ihr, was gerade geschehen war. Daraufhin rief jene Person die Polizei, die gegen 5.30 Uhr schließlich am Tatort eintraf und den 59-Jährigen widerstandslos in der entsprechenden Wohnung festnehmen konnte. Mord Düsteres Mordkomplott: Millionenerbin und ihr Freund töten Mutter und stopfen Leiche in Koffer Am morgigen Samstag soll er einer Haftrichterin am zuständigen Bad Hersfelder Amtsgericht vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe der schrecklichen Tat sind noch völlig unklar. Weitere Ermittlungen bezüglich des Tötungsdelikts wurden mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld aufgenommen. Bürgermeister spricht seine Bestürzung aus, Nachbarin schildern vorweihnachtlichen Polizeieinsatz Ein 59-jähriger Mann soll Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge seine 84-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer tödlich attackiert haben. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Um die genaue Todesursache zu klären, wurde außerdem eine Obduktion angeordnet, die Anfang nächster Woche durchgeführt werden soll. Mit einer Bekanntgabe der Ergebnisse ist frühestens am Montag zu rechnen. Gegenüber der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen erklärte Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer am Nachmittag seinen tief sitzenden Schock über den tragischen Vorfall: "Ich bin entsetzt und traurig über eine solche Tat in unserer kleinen Gemeinde. Wenigstens konnte der Täter direkt festgenommen werden und kann nun zur Verantwortung gezogen werden." Auch die Anwohner der Heinebacher Straße seien fassungslos und berichteten, dass die ältere Dame immer sehr nett gewesen sei, man aber keinen engen Kontakt zu ihr hatte. Mord Schreckliche Bluttat in Aldi: Neue Details zu tödlichen Schüssen bekannt Ganz überrascht sei man indes nicht gewesen, berichtete eine Nachbarin. Erst vor Weihnachten hätte es bereits einen Polizeieinsatz an besagter Adresse gegeben, bei dem der Mann die Seniorin schon einmal mit einem Messer bedroht habe.

