Heiße Spur: Ist das der Obdachlosen-Killer von Wien?

Wien - Gibt es eine erste heiße Spur zum kaltblütigen Obdachlosen-Killer von Wien? Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein Fahndungsvideo , in dem der Mann zu sehen sein könnte, der zwei Männer ermordete und eine Frau schwer verletzte.

Die Ermittler beschreiben den gesuchten Mann als schlank und um die 1,90 Meter groß. © Screenshot/LPD Wien

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe in Verbindung mit der dritten Tat sei der Mann auf den Bildern "von besonderem polizeilichen Interesse". Gefilmt wurde er am 9. August im Bereich Hernalser Gürtel nahe dem Stadtzentrum zwischen 1.19 Uhr und 1.40 Uhr in der Nacht.

Die Ermittler beschreiben die gesuchte Person als schlank und nach videoanalytischem Gutachten etwa 1,85 Meter bis 1,92 Meter groß. Zudem trug der Mann eine dunkle Jacke oder dunklen Kapuzen-Pullover, eine dunkle Baseball-Kappe, dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Ob es sich tatsächlich um den gesuchten Messermann, einen Zeugen oder um eine unbeteiligte Person handelt, sei noch unklar.

Wie die Landespolizeidirektion Wien aber mitteilte, sei man bestrebt, die Person auf den Überwachungsbildern aufzuspüren.