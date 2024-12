Horror-Flitterwochen: Frischverheirateter Mann ermordet seine Frau in Luxus-Resort

Christe Chen Dawson (†36) wurde im Juli 2022 von ihrem eigenen Ehemann ermordet. © Screenshot/Facebook/Christe Dawson

Bradley Robert Dawson (40) wurde am vergangenen Donnerstag für schuldig befunden, seine Frau Christe Chen Dawson (†36) in einem Luxus-Resort auf den Fidschi-Inseln zu Tode geprügelt zu haben.

"Nachdem ich alle Beweise in ihrer Gesamtheit analysiert habe (...), bin ich der Meinung, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Mordes gegen den Angeklagten zweifelsfrei bewiesen hat", so der Richter des Obersten Gerichtshofs.

Wie New York Post berichtet, wurde die 36-jährige Amerikanerin im Juli 2022 in ihrem Hotelzimmer in einer Blutlache aufgefunden.

Sie wies zahlreiche traumatische Verletzungen auf, darunter schwere stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Berichten zufolge hatte das Paar am Abend vor der Tat einen heftigen Streit.