Horror in Studentenwohnung: Mutter tötet Baby und versteckt es im Koffer!

Jia Xin Teo muss mindestens 17 Jahre im Gefängnis bleiben, nachdem sie am vergangenen Freitag für schuldig wegen Mordes befunden wurde.

Die junge Frau war vor einigen Monaten aus Malaysia nach England gereist, um dort ihr Studium zu beginnen.

Wie The Sun berichtet, brachte sie am 4. März ein gesundes Kind zur Welt, bevor sie es in eine Müslipackung steckte. Die Packung wickelte sie anschließend in Plastikfolie und versteckte sie in einem Koffer.

Da Teo ihre Schwangerschaft geheim hielt, wusste niemand ihrer Kommilitonen von dem Kind. Als sie nach der Geburt verhinderte, dass jemand ihr Zimmer betrat, musste sich schließlich ein Mitstudent gewaltsam Zutritt verschaffen und fand die 22-Jährige blutverschmiert vor.

Er rief sofort den Krankenwagen, doch die frischgebackene Mutter lehnte zunächst ärztliche Hilfe ab. Da sich ihr Zustand jedoch weiter verschlechterte, fuhr sie schließlich per Taxi ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen.