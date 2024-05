Junges US-Pärchen in Haiti überfallen und ermordet

Haiti - David und Natalie wollten helfen, stattdessen fanden sie den Tod! Das junge US-Pärchen wurde in Haiti überfallen und ermordet.

Sie waren christlichen Glaubens und wollten das Evangelium nach Haiti bringen, doch nun sind Natalie und David tot. © Facebook/Natalie Lloyd

Im Rahmen der in Oklahoma ansässigen Organisation "Missions in Haiti" bereiste das verheiratete Paar den Karibikstaat, um dort in einer Kirche zu arbeiten.

Am 23. Mai wurde das Gotteshaus von drei Lastwagen umstellt. Bandenmitglieder, die den Großteil der Insel kontrollieren, stürmten die Kirche und erschossen David und Natalie.

Die Täter erbeuteten sämtliche Gegenstände von Wert, stiegen wieder in ihre Laster und ergriffen die Flucht.

Wie Fox News berichtet, wurden die Leichen der beiden Missionare inzwischen in die USA zurückgebracht.

Für die Unterstützung der Familien und für die Beerdigungskosten wurde eine GoFundMe-Spendenseite eingerichtet.