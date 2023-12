Killer-Mutter erschießt ihre Kinder - Dann will bei ihrer Schwägerin ein Blutbad anrichten

Upper Makefield Township (Pennsylvania/USA) - Schrecklich. Eine 40-Jährige erschoss zunächst ihre beiden Söhne, dann wollte sie am Haus ihrer Ex-Schwägerin ein Blutbad anrichten. Ihr Neffe konnte sie stoppen. Nun folgte das Urteil.

Trinh Nguyen (40) erschoss ihre beiden Söhne. Die Killer-Mutter wurde zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. © Bucks County District Attorney's Office

Was Trinh Nguyen (40) getan hat, ist einfach nur falsch.

Im Mai 2022 erschütterte eine unfassbare Bluttat Upper Makefield, einen Nobelvorort der US-Metropole Philadelphia. Trinh Nguyen erschoss zunächst ihre Söhne Jeffrey (†13) und Nelson (†9) im Schlaf, dann begab sie sich zum Haus ihrer Ex-Schwägerin, wo sie bis vor wenigen Monaten noch wohnte. Auf der Straße vorm Anwesen traf sie ihren Neffen Gianni an.

Ein Video, das von der Staatsanwaltschaft geteilt wurde, zeigt die schockierende Szene im Detail. Zielgerichtet geht die zierliche Frau auf ihren Neffen zu, gibt ihn eine Box mit Familienfotos und zückt unvermittelt einen Revolver. Zweimal drückt Trinh Nguyen aus nächster Nähe ab. Doch die Pistole hat Ladehemmungen.

Nach der Schrecksekunde, stürzt sich Gianni auf Nguyen und schafft es, die irre Killerin zu entwaffnen. "Du hättest mich töten können", hört man ihn sagen. Die fängt derweil an zu kreischen, versucht Gianni die Schusswaffe zu entreißen. Der wirft die irre Killerin in hohem Bogen auf die Wiese. Nguyen sucht das Weite, steigt in einen weißen Van und flüchtet zunächst.

Als das Video entstand, wusste Gianni noch nicht, dass seine geliebten Cousins schon längst tot waren. Noch am selben Tag wurde Trinh Nguyen verhaftet.