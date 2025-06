Killer-Witwen-Prozess um ermordeten Anwalt: Jetzt muss ein Jäger aussagen!

Dresden - Im Prozess um die mutmaßliche Killer-Witwe und ihren Komplizen müssen nun am Landgericht Dresden die Jäger ran. Ramona B. (52) soll ihren Mann, den Anwalt Peter B. (†74), überfahren haben, um an dessen Erbe zu kommen. Hausmeister Claus T. (76) besorgte ihr laut Anklage das Tatauto, einen Benz GLK. Zur Aufklärung des Mordes soll jetzt ein Waidmann in den Zeugenstand!