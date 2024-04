Kinder prügeln Mitschüler zu Tode, entstellen ihn bis zur Unkenntlichkeit: Das droht ihnen jetzt

Die Täter mobbten ihr Opfer, bevor sie es schließlich töteten. (Symbolbild) © 123rf.com/aarengoldin

Erst am nächsten Tag machte die Polizei einen erschreckenden Fund: Die Leiche des vermissten 13-Jährigen wurde entdeckt, sie war unter einer Plane in einem verlassenen Gemüsegewächshaus begraben.

Die Polizei identifizierte das Opfer schnell. In einer Erklärung vom 17. März hieß es, dass der Junge am 10. März getötet wurde. Die drei Verdächtigen seien am folgenden Tag festgenommen worden.

Laut den Ermittlern begingen sie das Verbrechen vorsätzlich. Demnach hätten sie die Grube, in die sie später die Leiche legten, zweimal ausgehoben: einmal am Tag vor dem Mord und dann noch einmal am Tattag selbst.

Die Familie des getöteten Teenagers sagte, dass der Junge schon seit Langem ein Mobbingopfer gewesen sei. Zudem hätten seine Peiniger ihn gezwungen, ihnen Geld zu geben.

Am Sonntag teilte der Staatsanwalt der Provinz Hebei mit, dass er ein Ersuchen der Polizei erhalten habe, die drei Verdächtigen wegen vorsätzlich begangenen Mordes vor Gericht zu stellen. "Die Umstände sind schwerwiegend und die Täter sollten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden", teilte sein Büro mit.

Nach chinesischem Recht wird Mord mit Gefängnis oder der Todesstrafe bestraft.

Ein Strafverteidiger aus Peking, der mit dem Fall nichts zu tun hat, sagte, der Mord an dem 13-Jährigen sei der jüngste in einer Reihe von Tötungsdelikten, die von Kindern oder Jugendlichen in China begangen wurden, was eine Debatte darüber ausgelöst hat, wie alt ein Kind sein müsse, bevor es für ein Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann.