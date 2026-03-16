Kollegin aus Mordlust erstochen? "Ich habe die Frau gehasst"

Schweinfurt/Mellrichstadt - 22-Jähriger ersticht Kollegin (†59): Im Prozess um die Tötung einer Frau hat der Angeklagte vor dem Landgericht Schweinfurt von einer Tat aus Wut und Zorn gesprochen. Doch die Anklage zweifelt an den Aussagen des Thüringers .

Der 22-jährige Angeklagte hat die Tat gestanden, trotzdem zweifelt die Staatsanwaltschaft an einem Teil seiner Ausführungen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Ich habe die Frau gehasst", sagte der 22-Jährige aus dem thüringischen Meiningen zu Prozessauftakt über die 59-Jährige, die er am 1. Juli 2025 im unterfränkischen Mellrichstadt getötet haben soll.

"Wir haben uns nicht gut verstanden." Er habe sich von der Kollegin, die er seit seiner Ausbildung gekannt habe, schlecht behandelt gefühlt. "Sie hatte ein Problem damit, dass ich nicht gläubig bin."

Er möchte sich bei den Opfern und Hinterbliebenen entschuldigen, sagte der Deutsche. "Ich habe aus Zorn eine abscheuliche Tat begangen." Es tue ihm leid. Er habe sich nach der Tat, anders als erwartet, nicht besser gefühlt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Der Mann soll seine damalige Kollegin aus Mordlust auf der gemeinsamen Arbeitsstelle beim Stromversorger Überlandwerk Rhön in Unterfranken mit einem Messer erstochen haben. Zwei Männer, die der Frau helfen wollten, wurden verletzt. Insgesamt sind für den Prozess sechs Verhandlungstermine bis zum 14. April angesetzt.