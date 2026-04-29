Suche nach mutmaßlich getötetem Jakub: Das ist der aktuelle Stand

Dittelbrunn - Knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Jakub M. aus Dittelbrunn in Unterfranken geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige womöglich getötet worden ist und sucht nach seinem Leichnam. So ist der aktuelle Ermittlungsstand.

Die Polizei sucht ein riesiges Gebiet nahe dem Wohnhaus des Verdächtigen ab. © NEWS5/Pascal Höfig

Es gebe auch einen Verdächtigen aus dem familiären Umfeld des mutmaßlich Geschädigten, den der Vermisste nach Polizeiangaben "sehr gut gekannt" habe. Dieser Mann wurde am Dienstagmorgen vorläufig festgenommen und von der Polizei vernommen.

Was er bei den Ermittlern sagte, blieb zunächst offen. Der Verdächtige konnte nach der stundenlangen Vernehmung wieder nach Hause, wie Ermittler berichteten.

Es gebe einen Anfangsverdacht gegen den Mann, sagte Oberstaatsanwalt Markus Küstner von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Ob der Verdächtige wirklich mit dem Verschwinden des 18-Jährigen aus Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) zu tun habe, müssten aber die weiteren Ermittlungen zeigen.

Anfänglich seien auch andere Menschen verdächtig gewesen – groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen hätten diesen Anfangsverdacht aber nicht erhärtet.

Seit dem Morgen nun durchsuchten Polizisten etwa das Haus des nunmehr verdächtigen Mannes und seine Grundstücke, Wiesen und Wälder. Dabei setzten die Beamten auf Spezialisten, Spürhunde und technisches Equipment, unter anderem einen Bagger. Ob und welche Beweise gesichert wurden, blieb offen. "Wir ermitteln ergebnisoffen, um die Wahrheit herauszufinden", sagte Küstner.