Amoklauf in Altersheim: Mann eröffnet Feuer und tötet sechs Menschen

Daruvar (Kroatien) - Ein Mann stürmt mit einer Schusswaffe in ein Altenheim und eröffnet das Feuer. Mehrere Personen werden bei dem Amoklauf getötet, darunter auch die Mutter des mutmaßlichen Schützen.

Am späten Montagmorgen gegen 10.10 Uhr sei ein Mann, bewaffnet mit einer Kurzwaffe, in das Seniorenheim eingedrungen und habe aus bislang unbekanntem Motiv mehrere Schüsse abgegeben.

Bei einem Massaker in der kroatischen Kleinstadt Daruvar sind nach übereinstimmenden Medienberichten mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt.

"Vorläufig wurde festgestellt, dass er keine registrierte Schusswaffe besaß", sagte Nikola Milina, Chefdirektor der Polizei, und verriet, dass der Festgenommene bereits in der Vergangenheit immer wieder negativ in Erscheinung getreten war - unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung und des Friedens sowie häuslicher Gewalt.

Nach der Tat soll sich der vermeintliche Angreifer in ein Café begeben haben, dort von der Polizei gestellt und festgenommen worden sein.

Für fünf Personen, auf die der mutmaßliche Todesschütze das Feuer eröffnet hatte, kam jede Hilfe zu spät - sie erlagen an Ort und Stelle ihren Verletzungen.

Präsident Zoran Milanovic (57) äußerte sich bestürzt über die Horror-Tat in der Ortschaft rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb: "Es ist eine erschreckende Warnung und ein letzter Aufruf an alle zuständigen Institutionen, mehr zu tun, um Gewalt in der Gesellschaft zu verhindern, einschließlich einer noch strengeren Kontrolle des Waffenbesitzes", schrieb der 57-Jährige bei Facebook und forderte rasche Aufklärung: "Ich erwarte von der Polizei und der Staatsanwaltschaft, dass sie eine schnelle und gründliche Untersuchung durchführen, um alle Umstände dieses Verbrechens zu ermitteln und die Verantwortlichen zu bestrafen."