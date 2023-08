Mädchen (†16) bei McDonald's erstochen: Streit um Sauce eskaliert

In den USA wurde ein 16-jähriges Mädchen angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, ihre Freundin bei McDonald's erstochen zu haben. Die ebenfalls 16-Jährige starb.

Von Simone Bischof

Washington (USA) - In den USA wurde ein 16-jähriges Mädchen angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende ihre Freundin in einem McDonald's-Restaurant in Washington erstochen zu haben. Der Teenager erlag seiner schweren Verletzung.

In den USA sollen zwei junge Frauen um eine Sauce von McDonald's gestritten haben. Die Auseinandersetzung eskalierte und endete für eine 16-Jährige tödlich. (Symbolbild) © 123rf.com/olyasolodenko Wie die Washington Post berichtet, handelt es sich bei dem Mordopfer um eine 16-Jährige namens Naima Liggon. Sie stammte aus Waldorf im US-Bundesstaat Maryland. Am frühen Sonntagmorgen seien die beiden jungen Frauen in einer Filiale des Fast-Food-Giganten wegen einer süßsauren Sauce in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei sei Liggon um kurz vor 2 Uhr erst in dem Lokal und später auch davor von der Freundin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Mord Nach tödlichen Schüssen auf 26-Jährigen: Täter stellt sich der Polizei Jemand brachte die junge Frau in ein Krankenhaus, dort fand die Polizei sie um 2.10 Uhr. "Trotz aller lebensrettenden Bemühungen erlag das Opfer seinen Verletzungen", sagte ein Sprecher der Behörde. Weil es sich bei der Tatverdächtigen um eine Minderjährige handelt, gab die Polizei ihren Namen nicht bekannt. Die Ermittler teilten aber mit, dass sie ebenfalls aus Waldorf stamme. Bei ihrer Festnahme am Sonntag wurde die Tatwaffe bei ihr gefunden. Sie wurde bereits wegen Mordes angeklagt. Der Ort, an dem die tödliche Messerstecherei passierte, befindet sich in einem Viertel, das für sein Nachtleben, seine Gastronomie und Unterhaltung bekannt ist. Und dort wurden am Wochenende noch zwei weitere Teenager getötet.

Zwei weitere Teenager erschossen