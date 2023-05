Mann (34) ermordet seine Oma mit Hammer, dann soll Reinigungskraft ihre Überreste beseitigen

Anthony Michael Corrado (34) soll seine Großmutter kaltblutig ermordet haben. © twitter.com/CollierSheriff

Anthony Michael Corrado, so der Name des Täters, wurde mittlerweile von der Polizei festgenommen, berichtet The Mirror.

Corrado wird beschuldigt, seine 82-jährige Großmutter getötet und seinen Großvater in ihrem Haus in Naples (Florida) schwer misshandelt zu haben.

Die Großeltern lebten in einem abgesicherten Viertel der Stadt. Wegen vergangener Gewaltanwendungen ihres Enkelsohnes standen sie unter besonderem Schutz der Behörden.

Doch am Mittwoch half dieser Schutz wenig.

Corrado, der erst letztes Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde, brach in das Haus der Großeltern ein und tötete kaltblütig seine Oma.