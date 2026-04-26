Mann (†40) tot in Wohnung aufgefunden: Frau (28) landet hinter Gittern

Oschersleben - Im Landkreis Börde machte ein Zeuge am Samstagabend einen schrecklichen Fund: Ein Mann war in seiner Wohnung getötet worden.

Im Landkreis Börde wurde ein Mann ermordet. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Die Polizei rückte am Sonnabend in die Humboldtstraße in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) aus. Ein Zeuge hatte die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für den Deutschen tun und stellte nur noch seinen Tod fest.

Allerdings wurde vor Ort klar, dass der Mann wohl getötet wurde, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mit.

Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einer 28 Jahre alten Deutschen. Sie wurde noch am selben Tag wegen des Tatverdachts auf Totschlag festgenommen.

Ob die beiden einander kannten und wie die Tat abgelaufen ist, wurde noch nicht mitgeteilt.