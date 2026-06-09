Nach Fund von Leichenteilen in Ostfriesland: Polizei durchsucht vier Grundstücke

Holtgast - In der ostfriesischen Gemeinde Holtgast laufen nach einem Leichenfund im April erneut Durchsuchungen.

Die Polizei hat bei Durchsuchungen im April in Holtgast die Leiche eines 59 Jahre alten Mannes gefunden. © NonstopNews / Marcel Zimmering

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund teilte mit, dass die Aktion am Morgen mit den Ermittlungen zu dem Fall zusammenhänge. "Wir führen Durchsuchungen durch im Hinblick auf Beweismaterialien", hieß es.

Betroffen seien dieselben vier Grundstücke wie im April. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Vor gut zwei Monaten hatte die Polizei nach tagelanger Suche auf einem der Grundstücke die vergrabene Leiche eines vermissten 59-jährigen Mannes entdeckt.

Laut Obduktion starb der Mann durch "massive Gewalteinwirkung", wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitgeteilt hatten.

Drei Mitglieder einer Familie, der die Grundstücke gehören, waren festgenommen worden.