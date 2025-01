Mann brutal in Mehrfamilienhaus getötet: Polizei nimmt Ehefrau und Nachbar fest

Die Polizei war in der Nacht zu Samstag von mehreren Zeugen zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster und Steinfurt am Samstagabend in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Alten Lindenstraße vergangene Nacht gegen 1.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem es im Flur ihres Wohnhauses zu einem lautstarken Streit zwischen den drei Beteiligten gekommen war.

Als die Beamten kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den 47-Jährigen mit schwersten Verletzungen vor.

Rettungskräfte hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren. "Er erlag jedoch noch am Tatort seinen Verletzungen", schilderte ein Polizeisprecher.

Bei der anschließenden Obduktion des Leichnams stellten Rechtsmediziner zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen fest, die vermutlich zum Tod des Mannes geführt haben.