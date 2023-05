Mann riecht Gestank in seinem Hotelzimmer, Stunden später kommt es zu einer grausamen Entdeckung

Lhasa (Tibet) - Ein Mann aus China betrat sein Hotelzimmer in Tibet und bemerkte einen schrecklichen Geruch, der schwer in dem Raum hing. Deshalb bat er darum, das Zimmer zu wechseln. Ein paar Stunden später machten Mitarbeiter des Hauses einen schaurigen Fund.

In einem bei Influencern beliebten Hotel in Tibet wurde in einem Zimmer eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © 123rf.com/miroha

Der Chinese checkte am 21. April in seinem Hotel in Lhasa ein. Nachdem er in ein anderes Zimmer umgezogen war, wurde eine Leiche unter dem Bett entdeckt, auf dem er zuvor noch drei Stunden geschlafen hatte, berichtet BBC.

Der geschockte Tourist, der in den lokalen Medien nur "Herr Zhang" genannt wurde, verließ am nächsten Tag die Stadt.

Die betroffene Unterkunft - das "Guzang Shuhua Inn" - gilt als sogenanntes Influencer-Hotel, das in den sozialen Medien als idealer Ort für Fotos beliebt ist.

Zhang veröffentlichte zwar online eine Bewertung seines Aufenthaltes dort und beschrieb den Vorfall, erregte damit jedoch zunächst nicht viel Aufmerksamkeit. Bis ein anderer User den Beitrag entdeckte und am 28. April einen Screenshot davon im Internet veröffentlichte.

Das Hotel antwortete, bestritt den gesamten Vorfall und behauptete, der ehemalige Gast habe alles erfunden. Daraufhin machte Zhang seinem Ärger beim chinesischen Kurznachrichtendienst "Weibo" Luft und teilte seine Erfahrungen, die er mit der Herberge gemacht hatte. Als Beweis, dass er dort tatsächlich ein Zimmer gemietet hatte, fügte er eine Quittung hinzu.

Das erregte schließlich die Aufmerksamkeit der lokalen Medien und der Fall wurde nun erst recht bekannt.