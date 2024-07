09.07.2024 15:40 1.172 Mann verhaftet: Baby tot in Wohnung gefunden

In London wurde am Montag ein Mann verhaftet, nachdem ein Baby tot in einer Wohnung aufgefunden worden war.

Von Janina Rößler

London/England - Nach dem Fund eines toten Babys in einem Londoner Haus wurde ein Mann unter Mordverdacht festgenommen. Im Londoner Stadtteil Bloomsbury wurde ein Mann verhaftet, der im Verdacht steht, ein Baby getötet zu haben. (Symbolbild) © 123rf/dpimborough Am vergangenen Montag gegen 14 Uhr wurde die Polizei wegen "Sorge um das Wohlergehen" zu einem Tatort im Londoner Stadtteil Bloomsbury gerufen. Dies berichtete The Sun. Vor Ort konnte leider nur noch die Leiche eines Babys geborgen werden. Über das Alter des Kleinkindes liegen noch keine Angaben vor. "Polizeibeamte und der London Ambulance Service waren vor Ort. [...] Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an", so ein Polizeisprecher. Das Gebäude, in dem die Leiche gefunden wurde, gehört laut dem Nachrichtenportal zu einer nahe gelegenen Universität, sei aber in Privatwohnungen aufgeteilt. In der Nähe des Tatorts wurde ein blau-weißes Forensik-Zelt gesichtet.

