Mann wird gekündigt, dann rächt er sich mit drei Morden beim Ex-Arbeitgeber

Athen - Ein Mann hat am Montag in einer Reederei in der Athener Vorstadt Glyfada drei Menschen erschossen, bevor er seine Waffe auf sich selbst richtete. War die Tat ein Racheakt?

Der 70-Jährige tötete drei Angestellte einer Reederei in der Athener Vorstadt Glyfada. © Michael Varaklas/AP/dpa

Wie der griechische Sender ERTnews unter Berufung auf Polizeikreise berichtete, begann der Albtraum am Montagmorgen gegen 10 Uhr. Der Täter, ein 70-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger, soll in die Büros der Reederei eingedrungen sein und das Feuer auf "jeden, der sich ihm in den Weg stellte" eröffnet haben.

Zwei Frauen hätten sich in einem Badezimmer versteckt und eingeschlossen, so der Bericht weiter. Augenzeugen, die rechtzeitig aus der Reederei fliehen konnten, berichteten von einem aufgebrachten Mann mit einer Flinte und einem Revolver in den Händen.

Drei Menschen kostete der Angriff das Leben. Im Anschluss an seine Tat soll der Mann in den Keller gegangen sein, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Dort fand ihn die Polizei wenig später, neben ihm seine Schrotflinte.

Auch die verängstigten Angestellten wurden daraufhin befreit und mit Rettungswagen zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Körperlich sind beide unverletzt. Psychologische Betreuung stehe den Opfern jederzeit zur Verfügung, so der Sender.