Mehr als 18 Jahre unschuldig im Knast: Saftige Entschädigung nach Justizirrtum!

Nach fast 20 Jahren unschuldig hinter Gittern kann sich ein Neuseeländer jetzt auf das Leben in Freiheit freuen.(Symbolbild) © 123rf/fergregory

Alan Hall dürfte gerade der glücklichste Mann Neuseelands sein. Denn nach seiner Zeit im Gefängnis startete der 60-Jährige in ein neues Leben - und mit umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro mehr auf dem Konto.

Knapp zwanzig Jahre saß Hall wegen Mordes im Knast, weil er 1985 einen 52-Jährigen in dessen Haus überfallen und mit einem Bajonett bewaffnet in die Leber gestochen haben soll.

Wie der New Zealand Herald berichtete, habe der Täter, der als Māori-Mann von großer und breiter Statur beschrieben wurde, die Mordwaffe und eine Wollmütze am Tatort zurückgelassen. Hall, bei dem später eine Autismus-Störung diagnostiziert wurde, sei der Polizei zwei Monate später aufgefallen, weil er ein Bajonett und eine Mütze besaß, die den am Tatort gefundenen ähnlich waren. Außerdem habe er sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Gegend aufgehalten.

Beim späteren Verhör seien wichtige Zeugenaussagen unterschlagen und die psychische Beeinträchtigung des damals 23-jährigen Halls von den Behörden ausgenutzt worden. Ein Geschworenengericht befand ihn 1986 schließlich des Mordes schuldig.