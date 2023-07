Messerangriff in psychiatrischer Einrichtung: Eine Tote und zwei Verletzte

Kopenhagen (Dänemark) - In Dänemark hat am Freitagmittag ein Patient eines Psychiatriezentrums drei Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen. Ein Opfer erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei in Dänemark ermittelt nach einem Messerangriff wegen Mordes. (Symbolbild) © 123rf.com/joseh51

Um 12.10 Uhr ging bei der Polizei in Kopenhagen ein Anruf wegen einer Messerstecherei in einem Psychiatrischen Zentrum im Kopenhagener Vorort Glostrup ein. Die Einsatzkräfte rückten umgehend in großer Zahl zum Tatort aus.

Zwei Mitarbeiter der Einrichtung hatten schwere Verletzungen, ein dritter weitere oberflächliche Schnittwunden erlitten. Die drei Opfer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei der dänischen Hauptstadt am Freitagabend mit.

Unterdessen war der Täter geflüchtet. Die Beamten fanden den Gesuchten gegen 12.45 Uhr in der Nähe des Tatortes und nahmen den 41-Jährigen fest.

Am Freitagnachmittag starb eines der Opfer an den Folgen der Messerverletzungen. Dabei handelte es sich um eine Ärztin der Einrichtung. Dies wurde am Samstag bei einem Haftprüfungstermin gegen den Täter bekannt.

Ein weiterer Geschädigter - ein Mann - befindet sich aufgrund der Schwere der Stichverletzung weiterhin in medizinischer Betreuung. Die dritte Person - eine Frau - hatte leichte Verletzungen und konnte bereits aus der Klinik entlassen werden.