Millionär verschuldet sich, dann finden Kinder seine Arme und Beine

Fernando Pérez Algaba (†41) stand schon früh auf eigenen Beinen. Zuletzt liefen die Geschäfte aber wohl nicht mehr so gut. © Montage: Screenshot/Instagram/fernandoperezalgaba

Fernando Pérez Algaba (†41) war ein Arbeitstier. Mit 14 Jahren fing er an, Sandwiches zu verkaufen - per Fahrrad und Anhänger. Es folgte ein Pizza-Geschäft und schließlich die Organisation von Abi-Reisen. Da war er gerade einmal 17 Jahre alt, berichtet El Pais. Doch jetzt fand man seine zerstückelte Leiche in Plastiksäcken und einem Koffer mitten in einem Bach in der argentinischen Provinz.

Das Drama nahm offenbar seinen Lauf, als sich der 41-Jährige vor einiger Zeit in Miami mit einer High-Class-Auto- und Jet-Ski-Vermietung selbstständig machte, wie New York Post herausgefunden haben will.

Anfang des Jahres sei er nach Barcelona expandiert. Von dort reiste er diesen Monat nach Buenos Aires, wo er sich für wenige Tage eine Wohnung mietete, so La Nacion. Da er aber nicht zur vereinbarten Schlüsselübergabe zum Ende der Mietzeit erschien, informierte der Vermieter die Polizei.

Genau eine Woche blieb der Millionär, der den Hauptteil seines Vermögens mit dem Handel von Kryptowährungen gemacht haben soll, verschwunden.

Bis schließlich am Mittwoch Kinder beim Spielen an einem Bach in Ingeniero Budge einen Koffer fanden. Darin befanden sich ein Unterarm und beide Beine von Algaba.