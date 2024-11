Mit goldenem Dolch: Killer-Model (24) tötet eigene Mutter

Angelina P. (24) soll ihre Mutter erstochen haben. Dafür wurde sie dem Haftrichter vorgeführt. © Staatsanwaltschaft Moskau

Mit Tränen in den Augen wird Angelina dem Haftrichter vorgeführt. Die junge Frau soll ihrer eigenen Mutter einen Dolch in die Stirn gerammt haben. "Ich war es nicht. Ich habe Mama nicht umgebracht", hauchte die Verdächtige mit gebrochener Stimme.

Und doch sind sich die Ermittler sicher, dass die zierliche Frau am Abend des 12. November auf einem Spielplatz des luxuriösen Wohnkomplexes Nikolin Park, im Südwesten der russischen Hauptstadt, ihre eigene Mutter Angela K. (†47) tötete.

Inmitten einer Blutlache fanden die schockierten Anwohner am nächsten Morgen die Leiche der erfolgreichen Anwältin. Eine Blutspur führte die Ermittler bis zur Wohnung, welche Mutter und Tochter bis zuletzt bewohnten, berichtet die Zeitung "Komsomolskaja Prawda".

Laut Staatsanwaltschaft starb die Frau durch einen gezielten Stich in den Frontallappen. Die Beweise gegen die 24-Jährige erhärteten sich schnell: Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie die junge Frau in der Nacht am Tatort war, in der Wohnung wurden reichlich Blutspuren und die mutmaßliche Tatwaffe - ein handgefertigter Dolch - gefunden.

Auch soll sich die 24-Jährige noch in der Todesnacht ein Flugticket nach Italien, mit Umstieg in Armenien, beschafft haben.

Der Haftrichter am Bezirksgericht Schtscherbinskij hatte keine Wahl: Er verhängte Untersuchungshaft.