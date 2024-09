Millionär erwürgt Model-Ehefrau und zerstückelt ihre Leiche

Binningen (Schweiz) - Schock in der Model-Szene. Die ehemalige Schönheitskönigin Kristina J. wurde von ihrem eigenen Ehemann grausam ermordet und zerstückelt. Kristina wurde nur 38 Jahre alt.

Kristina J. (†38) kam unter schrecklichen Umständen ums Leben. Die ehemalige Schönheitskönigin startete zuletzt als Laufsteg-Trainerin durch. © Montage: Instagram/catwalkcoach

Vor sieben Jahren haben sie geheiratet, hatten zwei bezaubernde Töchter. Ihr Liebesglück schien perfekt zu sein. Doch dann brachte der IT-Unternehmer seine Frau grausam um, zerstückelte ihre Leiche und versuchte sie in Säure aufzulösen.

Es ist eine Tat, die in der Schweiz für Entsetzen sorgt. Am 13. Februar wurden in Binningen, einem Vorort von Basel, die sterblichen Überreste von Kristina J. gefunden. Inzwischen hat sich der Tötungs-Verdacht gegen ihren Ehemann erhärtet, berichtete das Portal "20minuten".

Behauptete Marc R. zunächst, dass er seine Frau tot im gemeinsamen Haus gefunden habe und sie nur "aus Panik" zerlegt habe, änderte er später seine Aussage. Kristina sei mit einem Messer auf ihn losgegangen, er habe aus Notwehr gehandelt, behauptete er.

Doch die Umstände am Fundort und der Zustand der Leiche sprechen eine ganz andere Sprache.