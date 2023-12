Mord an eigener Mutter? Forensiker spricht über schockierenden Fall in Sachsen-Anhalt

Leipzig/Merseburg - Es glich einer Tragödie. 2019 wurde eine 76-jährige Frau tot im Keller ihres Hauses gefunden. Der Tatverdächtige war ihr eigener Sohn (51), der noch mehrere Monate unbemerkt dort lebte. Nun spricht der Leipziger Insektenforscher und Forensiker Marcus Schwarz (36) in seiner neusten Podcast-Folge über den Fall.

Die Polizei ging zum Haus, um nachzuschauen. Als auf ihr Klopfen niemand aufmachte, verschafften sie sich Zutritt. Noch wussten die Beamten nicht, was sie im Keller des Hauses erwartete.

Ein Weihnachtsbaum, der Mitte Februar noch in einem Einfamilienhaus leuchtete, ließ eine Nachbarin stutzig werden.

In dem Podimo-Podcast "Entlarvende Spuren" reden Marcus Schwarz und Wissenschaftsjournalistin Nina Himmer (37) regelmäßig über Kriminalfälle und wie Insekten zu deren Aufklärung beitragen.

Doch etwas war komisch. "Der Kopf des Leichnams war [..] in Einkaufstüten eingewickelt", erklärt Schwarz.

Wie die Käsefliege bei der Aufklärung des Falls geholfen hat, erklärt der Forensiker ebenfalls. (Symbolbild) © 123rf/goldfinch4ever

Auch bei der späteren Gerichtsverhandlung beteuert der 51-Jährige, dass er nicht wisse, wie seine Mutter gestorben sei.

Die Plastiktüte über ihrem Kopf brachte jedoch ein wenig Klarheit in den Fall. In der Folge beschreibt der Forensiker, was genau es mit ihr auf sich hat.

Darüber hinaus erzählt Marcus Schwarz, wie die gefährliche Käsefliege zur Rekonstruktion des Mordfalls beitrug.



Anhören könnt Ihr Euch diese und alle vorherigen Folgen ab jetzt auf Podimo.