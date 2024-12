Mord auf offener Straße: Tatverdächtiger war der Polizei bekannt!

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 52 Jahre alten Ex-Partner des Opfers. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

"Ich möchte zu dem Geschehen ergänzen, dass es bereits am 23. August 2024 zu einem Fall von häuslicher Gewalt zwischen der Geschädigten und den Beschuldigten gekommen war", sagte Sabine Sütterlin-Waack (CDU, 66) im Innenausschuss des Kieler Landtages.



So sei damals der heute 52-Jährige in die Wohnung seiner Ex-Partnerin eingedrungen und war dort nicht auf sie, sondern ihre Tochter getroffen. Die Tochter sowie eine Freundin von ihr fesselte er den Angaben nach an Stühle in der Wohnung. Als die Mutter nach Hause kam, habe der Tatverdächtige der Frau mit einer hohlen Metallstange auf Kopf und Hand geschlagen.

Beim Eintreffen der Beamten sei der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort gewesen. Auch eine rechtsmedizinische Untersuchung an der Frau, zwei Tage nach dem Vorfall im August, habe keine erheblichen Verletzungen feststellen können.

Wie die Innenministerin sagte, habe die Polizei zunächst keine dringende Gefahr angenommen.